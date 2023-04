Mafia: Salvatore Borsellino, 'sentenza conferma strage di Stato ma nessun colpevole'/Adnkronos (Di giovedì 6 aprile 2023) Palermo, 6 apr. (Adnkronos) - "Nella sentenza c'è scritto quello che sostengo da 30 anni: via D'Amelio non fu solo una strage di Mafia ma di Stato, ci furono complicità e la sottrazione dell'agenda rossa avvenne a opera di elementi delle Istituzioni". A dirlo all'Adnkronos è Salvatore Borsellino, fratello di Paolo ucciso nella strage del 19 luglio del 1992 insieme agli agenti di scorta, a proposito delle motivazioni della sentenza sul depistaggio delle indagini sull'eccidio depositate ieri. Il processo si è concluso con la prescrizione del reato di calunnia aggravato conteStato ai poliziotti Mario Bo e Fabrizio Mattei e l'assoluzione del terzo poliziotto imputato, Michele Ribaudo. Il fondatore del ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 6 aprile 2023) Palermo, 6 apr. () - "Nellac'è scritto quello che sostengo da 30 anni: via D'Amelio non fu solo unadima di, ci furono complicità e la sottrazione dell'agenda rossa avvenne a opera di elementi delle Istituzioni". A dirlo all', fratello di Paolo ucciso nelladel 19 luglio del 1992 insieme agli agenti di scorta, a proposito delle motivazioni dellasul depistaggio delle indagini sull'eccidio depositate ieri. Il processo si è concluso con la prescrizione del reato di calunnia aggravato conteai poliziotti Mario Bo e Fabrizio Mattei e l'assoluzione del terzo poliziotto imputato, Michele Ribaudo. Il fondatore del ...

