Mafia: giudici, 'strage Borsellino simbolo verità nascosta' (Di giovedì 6 aprile 2023) Palermo, 6 apr. (Adnkronos) - "La strage di Via D'Amelio pone un tema fondamentale, quello della verità nascosta, o meglio non completamente disvelata". Lo scrivono i giudici di Caltanissetta nelle motivazioni della sentenza del processo sul depistaggio sulle indagini sulla strage Borsellino Il 12 luglio del 2022 il Tribunale di Caltanissetta aveva dichiarato prescritte le accuse contestate a Mario Bo e Fabrizio Mattei, due dei tre poliziotti accusati di avere depistato le indagini sulla strage di via D'Amelio costata la vita al giudice Paolo Borsellino e agli agenti della scorta. Assolto il terzo imputato, Michele Ribaudo. Il venire meno dell'aggravante ha determinato la prescrizione del reato di calunnia. Ieri pomeriggio, a distanza di quasi dieci ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 6 aprile 2023) Palermo, 6 apr. (Adnkronos) - "Ladi Via D'Amelio pone un tema fondamentale, quello della, o meglio non completamente disvelata". Lo scrivono idi Caltanissetta nelle motivazioni della sentenza del processo sul depistaggio sulle indagini sullaIl 12 luglio del 2022 il Tribunale di Caltanissetta aveva dichiarato prescritte le accuse contestate a Mario Bo e Fabrizio Mattei, due dei tre poliziotti accusati di avere depistato le indagini sulladi via D'Amelio costata la vita al giudice Paoloe agli agenti della scorta. Assolto il terzo imputato, Michele Ribaudo. Il venire meno dell'aggravante ha determinato la prescrizione del reato di calunnia. Ieri pomeriggio, a distanza di quasi dieci ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Lasiciliaweb : 'Dietro la morte di Borsellino non solo la mafia' Processo sul depistaggio: le motivazioni dei giudici di Caltaniss… - boglioli_davide : @La7tv @rulajebreal @andreapurgatori Mi spiace aver sentito da Lei la frase ' Berlusconi è uno statista in confron… - ContiNicola_ : Forse, i giudici di Strasburgo, come dice Report, sanno poco di reati di mafia, ma sicuramente sono più lucidi risp… - pasqual94455365 : @Raffenja11 @givegiugio @GiorgiaMeloni @FratellidItalia @pdnetwork @ellyesse Perché non ha fermato la mafia quella… - pietro30199674 : RT @cclatwe: @GiuseppeConteIT Qui l'appuleo sembra stare a fianco di chi combatte la mafia... (come chi lo ha preceduto) ?? -