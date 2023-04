Mafia: giudici, 'Sisde partecipò impropriamente a indagini strage Borsellino' (Di giovedì 6 aprile 2023) Palermo, 6 apr. (Adnkronos) - Il Sisde partecipò "impropriamente" alle indagini sulla strage di via D'Amelio. Lo scrivono i giudici del processo sul depistaggio Borsellino nelle motivazioni della sentenza, visionate dall'Adnkronos. "Dell'impropria partecipazione del Sisde alle indagini non era al corrente solo il procuratore Tinebra (deceduto nel 2017 ndr) ma anche il vertice dei servizi di sicurezza". "E' legittimo ritenere che il capo della Polizia e i vertici dei servizi segreti non potessero assumere una iniziativa così 'extra-ordinem' senza un minimo avallo istituzionale che non poteva che provenire dall'organo di vertice politico dell'epoca". I giudici parlano di una "irrituale collaborazione". L'allora ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 6 aprile 2023) Palermo, 6 apr. (Adnkronos) - Il" allesulladi via D'Amelio. Lo scrivono idel processo sul depistaggionelle motivazioni della sentenza, visionate dall'Adnkronos. "Dell'impropria partecipazione delallenon era al corrente solo il procuratore Tinebra (deceduto nel 2017 ndr) ma anche il vertice dei servizi di sicurezza". "E' legittimo ritenere che il capo della Polizia e i vertici dei servizi segreti non potessero assumere una iniziativa così 'extra-ordinem' senza un minimo avallo istituzionale che non poteva che provenire dall'organo di vertice politico dell'epoca". Iparlano di una "irrituale collaborazione". L'allora ...

