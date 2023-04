**Mafia: giudici, 'non è stata Cosa nostra a fare sparire l'agenda rossa di Borsellino'** (Di giovedì 6 aprile 2023) Palermo, 6 apr. (Adnkronos) - Non è stata Cosa nostra a fare sparire, dopo la strage di via D'Amelio, l'agenda rossa di Paolo Borsellino. A metterlo nero su bianco sono i giudici del processo per il depistaggio sulle indagini della strage che uccise, il 19 luglio del 1992, il giudice Borsellino e cinque agenti della scorta, nelle motivazioni della sentenza del processo a carico di tre poliziotti, depositate in cancelleria nove mesi dopo la sentenza. Ecco Cosa scrivono i giudici nelle motivazioni visionate dall'Adnkronos: "A meno di non ipotizzare scenari inverosimili di appartenenti a Cosa nostra che si aggirano in mezzo a decine di appartenenti alle ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 6 aprile 2023) Palermo, 6 apr. (Adnkronos) - Non è, dopo la strage di via D'Amelio, l'di Paolo. A metterlo nero su bianco sono idel processo per il depistaggio sulle indagini della strage che uccise, il 19 luglio del 1992, il giudicee cinque agenti della scorta, nelle motivazioni della sentenza del processo a carico di tre poliziotti, depositate in cancelleria nove mesi dopo la sentenza. Eccoscrivono inelle motivazioni visionate dall'Adnkronos: "A meno di non ipotizzare scenari inverosimili di appartenenti ache si aggirano in mezzo a decine di appartenenti alle ...

