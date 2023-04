Maestra di Oristano fa dire “Ave Maria” e “Padre nostro” agli alunni: la scuola la sospende per 20 giorni (Di giovedì 6 aprile 2023) Una Maestra della provincia di Oristano è stata sospesa per 20 giorni e perdipiù con stipendio ridotto per aver “osato” far recitare un’Ave Maria e il Padre nostro agli alunni di una terza elementare. L’incredibile episodio, riportato dall’Unione sarda, è avvenuto in una scuola di San Vero Milis, nell’oristanese.. Due genitori si sono lamentati per le preghiere, è scattata la sospensione I fatti si riferiscono al giorno precedente alle vacanze di Natale del 2022, ma la notizia è finita sui quotidiani locali soltanto oggi. Marisa Francescangeli, 58 anni, stava sostituendo un collega in classe, e ha proposto ai bambini di realizzare un piccolo rosario e la recita delle due preghiere. Due genitori si sono lamentati, un paio di settimane ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 6 aprile 2023) Unadella provincia diè stata sospesa per 20e perdipiù con stipendio ridotto per aver “osato” far recitare un’Avee ildi una terza elementare. L’incredibile episodio, riportato dall’Unione sarda, è avvenuto in unadi San Vero Milis, nell’oristanese.. Due genitori si sono lamentati per le preghiere, è scattata la sospensione I fatti si riferiscono al giorno precedente alle vacanze di Natale del 2022, ma la notizia è finita sui quotidiani locali soltanto oggi. Marisa Francescangeli, 58 anni, stava sostituendo un collega in classe, e ha proposto ai bambini di realizzare un piccolo rosario e la recita delle due preghiere. Due genitori si sono lamentati, un paio di settimane ...

