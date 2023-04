Madonna di Trevignano piange sangue di maiale: la ‘veggente’ fa pagare 50 euro per poterla visitare (Di giovedì 6 aprile 2023) La Madonna di Trevignano piange sangue di maiale. Ecco i primissimi esiti delle indagini avvenute nella cittadina a pochi chilometri da Roma, sulle sponde del lago di Bracciano, luogo e meta di numerosissimi pellegrinaggi spirituali: da sempre i fedeli si ritrovano ai piedi della statua per poter pregare ai suoi piedi, quelli della Vergine che piangerebbe sangue. Madonna che piange a Trevignano Romano, il mariologo: “Si apra un’indagine sul fenomeno” La statua della Madonna e le indagini sulle sue lacrime Scienza contro Fede, Ragione contro Religione, Pensiero Mistico contro la fredda logica empirico-matematica. Sono secoli che il binomio, l’endiadi, continua a darsi battaglia senza esclusione di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 6 aprile 2023) Ladidi. Ecco i primissimi esiti delle indagini avvenute nella cittadina a pochi chilometri da Roma, sulle sponde del lago di Bracciano, luogo e meta di numerosissimi pellegrinaggi spirituali: da sempre i fedeli si ritrovano ai piedi della statua per poter pregare ai suoi piedi, quelli della Vergine cherebbecheRomano, il mariologo: “Si apra un’indagine sul fenomeno” La statua dellae le indagini sulle sue lacrime Scienza contro Fede, Ragione contro Religione, Pensiero Mistico contro la fredda logica empirico-matematica. Sono secoli che il binomio, l’endiadi, continua a darsi battaglia senza esclusione di ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Madonna di Trevignano piange sangue di maiale: la ‘veggente’ fa pagare 50 euro per poterla visitare - heliandros : Madonna di #Trevignano, gli inquirenti sulle lacrime: 'Tracce compatibili con sangue di maiale'. Chissà perché mi v… - StefaniaNonno : RT @antonellodose: - LucioGaliazzo : @Simona45104788 @vladiluxuria Come la statuetta della Madonna di Trevignano romano può piangere sangue. - dursopanicucci : RT @mattino5: Madonna di Trevignano: gli investigatori, per la consistenza, colore e materiale, ritengono che quel sangue sia sangue di un… -