Madonna di Trevignano | il sangue potrebbe essere di maiale Primi esiti dell’indagine

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SirDistruggere : La statua della madonna di Trevignano lacrimerebbe sangue di maiale a detta della scientifica di Roma. Ora è già ab… - RosannaMarani : RT @SirDistruggere: La statua della madonna di Trevignano lacrimerebbe sangue di maiale a detta della scientifica di Roma. Ora è già abbast… - alesSarda2908 : RT @UAAR_it: Si grida al #miracolo per la statua della #Madonna di #Trevignano Romano e la sua presunta veggente raccoglie fedeli. Ma per g… - yufalcediluna : RT @SirDistruggere: La statua della madonna di Trevignano lacrimerebbe sangue di maiale a detta della scientifica di Roma. Ora è già abbast… - silvestronevoso : RT @SirDistruggere: La statua della madonna di Trevignano lacrimerebbe sangue di maiale a detta della scientifica di Roma. Ora è già abbast… -

Le lacrime di sangue molto presunte delladisono compatibili con il sangue di maiale. Questi i primi esiti delle indagini sulla statua.di: lacrime di sangue compatibili con quello di maiale Qui a ...Ladinegli ultimi mesi ha attirato l'attenzione di migliaia di fedeli nella cittadina sulle sponde del lago di Bracciano. La Vergine, a pochi chilometri da Roma, è diventata meta di ...Paolo Brosio ha scoperto del ricovero in ospedale della madre ultracentenaria in diretta tv. Il giornalista era in collegamento con Mattino Cinque per parlare del caso delladie della presunta veggente Gisella Cardia, quando ha saputo che sua mamma era stata colpita da un malore. Tutto è accaduto in pochi minuti, quando il dibattito era quasi concluso. ...

Madonna di Trevignano, lacrime "compatibili con il sangue di maiale" Repubblica Roma

Si continua a parlare della Madonna che piange a Trevignano Romano: questa volta però sembra che non ci sia un miracolo. Secondo note fonti stampa i primi esiti sulle indagini sulle lacrime della ...Sono i primi risultati di un'indagine sulla Madonna di Trevignano, cittadina a pochi chilometri da Roma sulle sponde del lago di Bracciano, meta di ininterrotti pellegrinaggi da mesi, dove pregando ai ...