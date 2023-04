Madonna di Trevignano, Gisella Cardia nei guai: scattano le indagini (Di giovedì 6 aprile 2023) News Tv. Scatta la denuncia per la presunta veggente della Madonna di Trevignano, Gisella Cardia. Dopo una bancarotta, l’ex imprenditrice siciliana si è trasferita a Trevignano e ha portato con sé la statua da Medjugorje. Da sette anni, ogni tre del mese, la Madonna parla con lei, lasciandole un messaggio per i fedeli. Gisella, oltre che parlare con la Madonna che lacrimerebbe acqua e sangue, ha anche le stigmate sulle mani. Ha parlato molto della bizzarra vicenda Mattino 5, che ha mandato un investigatore privato a scoprire qualche dettaglio in più. (Continua dopo le foto) Leggi anche: Madonna di Trevignano, le testimonianze dei fedeli lasciano senza parole Leggi anche: “Mattino Cinque News”, novità sconvolgenti ... Leggi su tvzap (Di giovedì 6 aprile 2023) News Tv. Scatta la denuncia per la presunta veggente delladi. Dopo una bancarotta, l’ex imprenditrice siciliana si è trasferita ae ha portato con sé la statua da Medjugorje. Da sette anni, ogni tre del mese, laparla con lei, lasciandole un messaggio per i fedeli., oltre che parlare con lache lacrimerebbe acqua e sangue, ha anche le stigmate sulle mani. Ha parlato molto della bizzarra vicenda Mattino 5, che ha mandato un investigatore privato a scoprire qualche dettaglio in più. (Continua dopo le foto) Leggi anche:di, le testimonianze dei fedeli lasciano senza parole Leggi anche: “Mattino Cinque News”, novità sconvolgenti ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LucioGaliazzo : @Simona45104788 @vladiluxuria Come la statuetta della Madonna di Trevignano romano può piangere sangue. - dursopanicucci : RT @mattino5: Madonna di Trevignano: gli investigatori, per la consistenza, colore e materiale, ritengono che quel sangue sia sangue di un… - antonellodose : - Etrurianews : Secondo i risultati dei Ris il sangue sulla Madonna sarebbe compatibile con quello animale TREVIGNANO ROMANO - Sar… - odalysio : RT @mattino5: Madonna di Trevignano: gli investigatori, per la consistenza, colore e materiale, ritengono che quel sangue sia sangue di un… -