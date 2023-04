Made in Italy: da rivestimenti a riciclo, il legno dell'artigianato è anticrisi (Di giovedì 6 aprile 2023) Roma, 6 apr. (Labitalia) - Nonostante la crisi, la filiera del legno italiano si conferma in crescita e in grado di adattarsi ai mutamenti di un mercato frammentario e instabile. Da sempre, il Made in Italy ha fatto grande affidamento su questo materiale vivo per eccellenza e capace di adattarsi ai diversi contesti mantenendo una componente industriale rispettosa dell'ambiente. Dai mobili ai rivestimenti, passando per gli accessori, l'universo del legno italiano è multiforme e fa parte della vita di ciascuno. Il settore dei rivestimenti, il classico parquet, è sempre di moda e crea un ambiente caldo e confortevole in casa: “Il legno è un materiale unico, costruito dalla natura e disegnato dal tempo con quella sapiente maestria e ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 6 aprile 2023) Roma, 6 apr. (Labitalia) - Nonostante la crisi, la filiera delitaliano si conferma in crescita e in grado di adattarsi ai mutamenti di un mercato frammentario e instabile. Da sempre, ilinha fatto grande affidamento su questo materiale vivo per eccellenza e capace di adattarsi ai diversi contesti mantenendo una componente industriale rispettosa'ambiente. Dai mobili ai, passando per gli accessori, l'universo delitaliano è multiforme e fa partea vita di ciascuno. Il settore dei, il classico parquet, è sempre di moda e crea un ambiente caldo e confortevole in casa: “Ilè un materiale unico, costruito dalla natura e disegnato dal tempo con quella sapiente maestria e ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... StefanoFeltri : Chissà se tra un rave, un utero in affitto e un liceo del made in Italy e una bevuta al Vinitaly, a un certo punto… - PagellaPolitica : Fratelli d’Italia vuole creare il liceo del “Made in Italy”. In passato Meloni ha più volte detto che il «marchio I… - Italiantifa : Augusta Montaruoli(Fdi)condannata in via definitiva per peculato,eletta vicepresidente della commissione di vigilan… - ceoofitaly : @GianlucaMatteo @DeerEwan Finché è Armani si sta vestendo alla Made in italy - daroncheco : RT @Misurelli77: Mentre Macron si mette a capo dell'Europa e vola a Pechino con Ursula von der Leyen per cercare uno spiraglio di Pace per… -