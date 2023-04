Macron in Cina tre giorni, l'incontro con il presidente Xi (Di giovedì 6 aprile 2023) Il presidente francese Emmanuel Macron ha incontrato il premier cinese Li Qiang al Palazzo del Popolo a Pechino, prima del suo incontro nel pomeriggio con il presidente Xi Jinping."Nel corso dell'... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 6 aprile 2023) Ilfrancese Emmanuelha incontrato il premier cinese Li Qiang al Palazzo del Popolo a Pechino, prima del suonel pomeriggio con ilXi Jinping."Nel corso dell'...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... michele_geraci : #Macron è arrivato qua in #Cina, con volo separato da quello della #VonderLeyen Macron è furbo e ha capito che la… - ilpost : L’Unione Europea non sa che fare con la Cina - borrillo62 : RT @RafRmd: Macron e Von der Leyen in Cina. Ecco ci siamo persi anche un Macron-Von der Leyen- Draghi in Cina, ma con le recriminazioni non… - LucadiRoma2 : RT @World24New: #Macron arriva in #Cina. Nessun benvenuto. Il presidente cinese è assente e non c'è un solo funzionario ad accoglierlo. Ma… - zizionice : RT @valy_s: #Macron in #Cina per parlare di #Ucraina.. ma soprattutto per promuovere l’accesso delle aziende francesi nel mercato aeronauti… -