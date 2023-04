Macron, il presidente dimezzato (Di giovedì 6 aprile 2023) Dopo le violentissime contestazioni sulla riforma delle pensioni e gli scioperi nazionali, Emmanuel Macron nei prossimi quattro anni dovrà decidere su lavoro, immigrazione, istruzione, economia... E guidare la Francia non solo senza la maggioranza parlamentare, ma contro un muro compatto fatto di opposizioni, sindacati e stampa. Non è detto che ci riesca. Sempre più isolato, rinchiuso nella sua torre d’avorio presidenziale mentre fuori infuria la protesta dei francesi. È l’immagine che meglio si attaglia all’attuale periodo che tocca vivere a Emmanuel Macron, causa la sua accidentata riforma delle pensioni, ormai trasformatasi in un pericolo per il futuro del suo mandato. Un progetto mai amato dai cittadini d’oltralpe come dimostrano tutti i sondaggi, portato avanti a oltranza dal presidente, che in barba a opposizioni, sindacati e ... Leggi su panorama (Di giovedì 6 aprile 2023) Dopo le violentissime contestazioni sulla riforma delle pensioni e gli scioperi nazionali, Emmanuelnei prossimi quattro anni dovrà decidere su lavoro, immigrazione, istruzione, economia... E guidare la Francia non solo senza la maggioranza parlamentare, ma contro un muro compatto fatto di opposizioni, sindacati e stampa. Non è detto che ci riesca. Sempre più isolato, rinchiuso nella sua torre d’avorio presidenziale mentre fuori infuria la protesta dei francesi. È l’immagine che meglio si attaglia all’attuale periodo che tocca vivere a Emmanuel, causa la sua accidentata riforma delle pensioni, ormai trasformatasi in un pericolo per il futuro del suo mandato. Un progetto mai amato dai cittadini d’oltralpe come dimostrano tutti i sondaggi, portato avanti a oltranza dal, che in barba a opposizioni, sindacati e ...

