Macron e von der Leyen. Sulla stretta Via della seta (Di giovedì 6 aprile 2023) Il presidente francese e la presidente della Commissione a Pechino perché lo sganciamento totale è impossibile e la riduzione del rischio necessaria. Guardare alla dipendenza europea per le terre rare e all’ambiguità sull’Ucraina di Xi (che non ha ancora telefonato a Zelensky) Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 6 aprile 2023) Il presidente francese e la presidenteCommissione a Pechino perché lo sganciamento totale è impossibile e la riduzione del rischio necessaria. Guardare alla dipendenza europea per le terre rare e all’ambiguità sull’Ucraina di Xi (che non ha ancora telefonato a Zelensky)

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Macron e von der Leyen sono a Pechino, in una missione per mostrare l'unità dell'Europa nell'incontro di domani con… - ilpost : L’Unione Europea non sa che fare con la Cina - classcnbc : Caffè Affari (ristretto) 5 storie di giornata, con @elisaapiazza: ??Prudenza su mercati, corsa verso asset sicuri… - fanpage : Nel corso della sua visita a Pechino, il presidente francese Emmanuel Macron ha chiesto a Xi Jinping di “riportare… - ECFRRoma : Oggi #Macron e #VonderLeyen a #Pechino. 'Dall'ultimo discorso di von der Leyen, è chiaro che l' #Europa non punta a… -