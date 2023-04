Macchinista di una nave rimpatriato con le gambe rotte, la Procura indaga (Di giovedì 6 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Un Macchinista di una nave mercantile della Grimaldi Lines, è tornato in Italia a bordo di un’eliambulanza, in stato confusionale e con un grave trauma da schiacciamento alle gambe dopo – è la denuncia dei familiari – essere stato legato al letto con i cavi che si usano per il trasporto delle auto, col rischio di perdere l’uso degli arti. Si tratta di un ventenne di Mondragone (Caserta), al suo primo impiego sulla nave, attualmente ricoverato al reparto di chirurgia vascolare dell’ospedale Cardarelli di Napoli, dove è arrivato il 24 marzo scorso. Dopo la denuncia ai carabinieri da parte della famiglia, assistita dall’avvocato Sergio Pisani, la Procura indaga per accertare cosa sia effettivamente accaduto. Il giovane risiede a Mondragone con una zia ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 6 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Undi unamercantile della Grimaldi Lines, è tornato in Italia a bordo di un’eliambulanza, in stato confusionale e con un grave trauma da schiacciamento alledopo – è la denuncia dei familiari – essere stato legato al letto con i cavi che si usano per il trasporto delle auto, col rischio di perdere l’uso degli arti. Si tratta di un ventenne di Mondragone (Caserta), al suo primo impiego sulla, attualmente ricoverato al reparto di chirurgia vascolare dell’ospedale Cardarelli di Napoli, dove è arrivato il 24 marzo scorso. Dopo la denuncia ai carabinieri da parte della famiglia, assistita dall’avvocato Sergio Pisani, laper accertare cosa sia effettivamente accaduto. Il giovane risiede a Mondragone con una zia ...

