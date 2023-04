Ma quale americana, la carbonara è nata in Umbria: ecco la ricetta ritrovata (Di giovedì 6 aprile 2023) Roma, 6 apr – Fermi tutti, la carbonara non è affatto un’invenzione americana: è nata in Umbria negli anni Trenta del secolo scorso. E’ quanto dimostra una ricetta pubblicata nel 1931 sulla prima edizione della Guida Gastronomica d’Italia edita dal Touring Club italiano e curata da Arturo Marescalchi. La prima in assoluto che mostra un piatto di pasta, chiamato “strascinati”, in cui si usavano “uova frullate” e “grasso e magro di maiale”. Non esattamente la carbonara odierna, faranno notare i più puntigliosi, di sicuro però un antenato di uno dei “primi” maggiormente caratteristici della cucina laziale e romana in particolare. A mostrare il “documento” ritrovato, è oggi Repubblica, con un articolo in cui viene mostrata la primigenia ricetta. La ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 6 aprile 2023) Roma, 6 apr – Fermi tutti, lanon è affatto un’invenzione: èinnegli anni Trenta del secolo scorso. E’ quanto dimostra unapubblicata nel 1931 sulla prima edizione della Guida Gastronomica d’Italia edita dal Touring Club italiano e curata da Arturo Marescalchi. La prima in assoluto che mostra un piatto di pasta, chiamato “strascinati”, in cui si usavano “uova frullate” e “grasso e magro di maiale”. Non esattamente laodierna, faranno notare i più puntigliosi, di sicuro però un antenato di uno dei “primi” maggiormente caratteristici della cucina laziale e romana in particolare. A mostrare il “documento” ritrovato, è oggi Repubblica, con un articolo in cui viene mostrata la primigenia. La ...

