“Ma davvero tutti questi soldi?”. Ilary Blasi choc: quanto vuole da Totti dopo la separazione (Di giovedì 6 aprile 2023) Ilary Blasi e Francesco Totti, ancora nessun accordo economico dopo la separazione. Le ultime indiscrezioni sono riportate dal Corriere della Sera. E si parla di “una barca di soldi” che la conduttrice dell’Isola dei Famosi, in partenza il prossimo 17 aprile, avrebbe chiesto all’ex marito. L’ultima udienza si è svolta lo scorso 31 marzo e a quanto trapela Ilary Blasi non solo avrebbe chiesto a Francesco Totti un enorme mantenimento per i tre figli, ma lo avrebbe anche estromesso dalla sua vita cambiando persino la serratura della casa all’Eur. Leggi anche: “Nel mio letto no…”. Francesco Totti, l’ultima scoperta su Ilary Blasi. E le ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 6 aprile 2023)e Francesco, ancora nessun accordo economicola. Le ultime indiscrezioni sono riportate dal Corriere della Sera. E si parla di “una barca di” che la conduttrice dell’Isola dei Famosi, in partenza il prossimo 17 aprile, avrebbe chiesto all’ex marito. L’ultima udienza si è svolta lo scorso 31 marzo e atrapelanon solo avrebbe chiesto a Francescoun enorme mantenimento per i tre figli, ma lo avrebbe anche estromesso dalla sua vita cambiando persino la serratura della casa all’Eur. Leggi anche: “Nel mio letto no…”. Francesco, l’ultima scoperta su. E le ...

