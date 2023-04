“Ma che succede?”. Bufera su Nikita Pelizon: tutti si sono accorti di quello che ha fatto dopo il GF Vip (Di giovedì 6 aprile 2023) Nikita Pelizon ha vinto il GF Vip 7, sorprendendo tutto il gruppo degli Spartani, in primis Oriana Marzoli e Edoardo Tavassi, che sono stati sconfitti dalla modella. A festeggiarla sono stati davvero in pochi, ma senza ombra di dubbio decisivo è stato l’appoggio di Antonella Fiordelisi, che tramite i Donnalisi ha fatto ottenere moltissimo voti alla sua ex coinquilina. Ma ora i follower hanno notato qualcosa di molto strano nella vincitrice del programma e chissà se lei vorrà replicare a queste accuse. Il sito Leggo è riuscito a scovare alcune battutine di questi utenti nei riguardi di Nikita Pelizon. dopo il GF Vip 7 anche la pagina Instagram Mondo del Reality ha postato un video inerente proprio la ragazza, che avrebbe fatto ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 6 aprile 2023)ha vinto il GF Vip 7, sorprendendo tutto il gruppo degli Spartani, in primis Oriana Marzoli e Edoardo Tavassi, chestati sconfitti dalla modella. A festeggiarlastati davvero in pochi, ma senza ombra di dubbio decisivo è stato l’appoggio di Antonella Fiordelisi, che tramite i Donnalisi haottenere moltissimo voti alla sua ex coinquilina. Ma ora i follower hanno notato qualcosa di molto strano nella vincitrice del programma e chissà se lei vorrà replicare a queste accuse. Il sito Leggo è riuscito a scovare alcune battutine di questi utenti nei riguardi diil GF Vip 7 anche la pagina Instagram Mondo del Reality ha postato un video inerente proprio la ragazza, che avrebbe...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NicolaPorro : È la prima volta che succede: #Zelensky contestato in un Paese alleato ?? - ZZiliani : Riassumendo. L'#Everton ha nascosto 371 milioni di perdite in 3 anni (vi ricorda qualcosa?), i club della… - Poesiaitalia : Succede e basta; l’amore secondo Ferzan Özpetek: “Amore. Che cos’ho imparato sull’amore? Quello che ho imparato su… - AlexAng68052367 : RT @intheoldground: Un soccorritore del 118 condannato per aver violentato in ambulanza una ragazza. Su un treno regionale una 21enne subis… - necroforo651 : @dani_ebasta Che succede tesoro -