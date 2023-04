Lutto nell'Olimpia Milano: morto Cedric Henderson a soli 57 anni (Di giovedì 6 aprile 2023) L'ala grande della Georgia, protagonista della doppietta scudetto-Coppa Italia del 1986 si è spento pochi giorni fa a soli 57 anni. Con lui se ne va un altro pezzo dell'epoca d'oro del basket meneghino, quella degli scontri contro Oscar e Drazen Petrovic Leggi su ilgiornale (Di giovedì 6 aprile 2023) L'ala grande della Georgia, protagonista della doppietta scudetto-Coppa Italia del 1986 si è spento pochi giorni fa a57. Con lui se ne va un altro pezzo dell'epoca d'oro del basket meneghino, quella degli scontri contro Oscar e Drazen Petrovic

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... himeralive : Gli operai dell'ex stabilimento Fiat e del suo indotto sono a lutto per la prematura scomparsa del collega, Salvato… - infoitinterno : Lutto nell’avvocatura e nella politica trevigiane - GazzChianti : BAGNO A RIPOLI - Lutto improvviso a Grassina, muore Alessandro Calvelli: il ricordo del sindaco Francesco Casini. S… - ggiioorrggiia_ : @sunflowervol_II infatti in un modo o nell’altro sarò in lutto - Milan1899Djoko : RT @IStalinisti: @PaPaganini Mi chiedo quanta miseria umana si debba avere per chiedere compassione per il proprio lutto - assolutamente da… -