L'ultima sfida di Silvio, ore d'ansia per Berlusconi in terapia intensiva (Di giovedì 6 aprile 2023) Di nuovo gli occhi di tutta Italia puntati sull'ospedale San Raffaele di Milano. Lì, ieri mattina, è arrivato Silvio Berlusconi, dopo aver lasciato la struttura qualche giorno fa. I giorni immediatamente successivi alle dimissioni dalla struttura lo avevano mostrato di nuovo pienamente attivo e partecipe al dibattito politico, tra ringraziamenti social per gli auguri ricevuti, un video per la campagna elettorale in Friuli e una tornata di nomine in Forza Italia. Ieri, invece, un altro ricovero, in terapia intensiva toracico-vascolare. Rumors parlano di un affaticamento respiratorio che ha reso necessaria l'ospedalizzazione. Si rincorrono voci di un bollettino serale, che però non ci sarà, e quel che filtra è di condizioni stabili del leader Forza Italia, che è rimasto vigile. A sera, un'indiscrezione dell'Adnkronos ...

