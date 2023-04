Lukaku, l’Inter può fare ricorso ma sarà inammissibile! Il motivo (Di giovedì 6 aprile 2023) Lukaku dovrà scontare una giornata di squalifica in Coppa Italia e dunque non ci sarà nella sfida di ritorno contro la Juventus. Il belga è stato espulso per somma di ammonizioni. L’eventuale ricorso dell’Inter sarebbe inammissibile per la Giustizia Sportiva NIENTE DA fare ? Juventus-Inter ha lasciato importanti strascichi. Diversi i provvedimenti del Giudice Sportivo in merito al rovente post gara (vedi articolo). Romelu Lukaku, come ormai risaputo, è stato espulso per somma di ammonizioni. L’arbitro Massa, sbagliando vistosamente, ha estratto il secondo giallo a Big Rom per la sua esultanza dopo aver segnato il rigore del pareggio. l’Inter potrebbe fare eventualmente anche ricorso per cercare di togliere la squalifica, ma ... Leggi su inter-news (Di giovedì 6 aprile 2023)dovrà scontare una giornata di squalifica in Coppa Italia e dunque non cinella sfida di ritorno contro la Juventus. Il belga è stato espulso per somma di ammonizioni. L’eventualedelsarebbe inammissibile per la Giustizia Sportiva NIENTE DA? Juventus-Inter ha lasciato importanti strascichi. Diversi i provvedimenti del Giudice Sportivo in merito al rovente post gara (vedi articolo). Romelu, come ormai risaputo, è stato espulso per somma di ammonizioni. L’arbitro Massa, sbagliando vistosamente, ha estratto il secondo giallo a Big Rom per la sua esultanza dopo aver segnato il rigore del pareggio.potrebbeeventualmente ancheper cercare di togliere la squalifica, ma ...

Serie A, novità su Belotti, Milik, Lukaku, Olivera e Inter, Inzaghi a Salerno cambia Sotto la lente di ingrandimento ... Se per l'olandese ci sono più chance almeno a gara in corso di ... In avanti favorito Lukaku su Dzeko e Correa per una maglia dal 1&... Ciccio Graziani: 'I tifosi razzisti devono andare in galera. Ma Lukaku ha sbagliato' Ciccio Graziani , intervistato da Radio Sportiva, ha parlato della situazione ingestibile che si è venuta a creare in Juventus - Inter dopo l'evento in cui è stato protagonista Romelu Lukaku . Il Campione del Mondo del 1982 ha cercato di dare una descrizione dell'evento, distribuendo le colpe fra i soggetti coinvolti. Queste le ... Dove vedere Salernitana - Inter in TV e streaming L'Inter sfrutterà il canonico 3 - 5 - 2 con il primo dubbio in attacco tra Lukaku e Dzeko da accoppiare con Lautaro considerando anche l'importante sfida contro il Benfica in UEFA Champions League ... , Inzaghi a Salerno cambia Sotto la lente di ingrandimento ... Se per'olandese ci sono più chance almeno a gara in corso di ... In avanti favoritosu Dzeko e Correa per una maglia dal 1&...Ciccio Graziani , intervistato da Radio Sportiva, ha parlato della situazione ingestibile che si è venuta a creare in Juventus -dopo'evento in cui è stato protagonista Romelu. Il Campione del Mondo del 1982 ha cercato di dare una descrizione dell'evento, distribuendo le colpe fra i soggetti coinvolti. Queste le ...sfrutterà il canonico 3 - 5 - 2 con il primo dubbio in attacco trae Dzeko da accoppiare con Lautaro considerando anche'importante sfida contro il Benfica in UEFA Champions League ... Il divorzio Potter-Chelsea riavvicina Lukaku all'Inter. Decisivo il fattore Conte La Gazzetta dello Sport