Lukaku, gli ispettori federali: «Dalla maggioranza della Sud il verso della scimmia e ‘negro di merda’» (Di giovedì 6 aprile 2023) La Stampa pubblica il contenuto del rapporto stilato dagli ispettori della Figc presenti all’Allianz Stadium per Juventus-Inter di Coppa Italia. Quattro pagine di allegati per gli ultimi dieci minuti di partita, ovvero dal fallo di Lukaku su Gatti, quando è cambiato il corso della gara, almeno per ciò che riguarda le dinamiche fuori dal campo. I tre ispettori hanno annotato tutto (tranne quanto accaduto negli spogliatoi, di cui non c’è traccia nel referto). Gli ispettori scrivono che al momento in cui Lukaku ha preso il primo giallo per il fallo su Gatti, contro di lui «sostenitori della Juventus occupanti il primo anello della Tribuna Sud intonavano versi di ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 6 aprile 2023) La Stampa pubblica il contenuto del rapporto stilato dagliFigc presenti all’Allianz Stadium per Juventus-Inter di Coppa Italia. Quattro pagine di allegati per gli ultimi dieci minuti di partita, ovvero dal fallo disu Gatti, quando è cambiato il corsogara, almeno per ciò che riguarda le dinamiche fuori dal campo. I trehanno annotato tutto (tranne quanto accaduto negli spogliatoi, di cui non c’è traccia nel referto). Gliscrivono che al momento in cuiha preso il primo giallo per il fallo su Gatti, contro di lui «sostenitoriJuventus occupanti il primo anelloTribuna Sud intonavano versi di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : Roc Nation: 'Gli epiteti razzisti verso Romelu Lukaku da parte dei tifosi della Juventus sono più che spregevoli e… - RomeoMJ : Quelli che stasera giustificano Lukaku sono gli stessi che condannavano Kean 4 anni fa per aver esultano così dava… - ZZiliani : Se il ministro dello sport @andreaabodi è un uomo con la U maiuscola, chiama #Gravina presidente @figc e gli chiede… - Ilcervoziliani : @FBiasin I cartonari di ?? possono insultare vedi Vlaovic Kostic e non pagare gli stipendi che tanto rimangono impun… - Noctis_7 : RT @willy_signori: Quelli che 3 settimane fa a San Siro hanno dato dello zingaro a Kostic, al prossimo Inter Juve saranno di nuovo in curva… -