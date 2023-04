Lukaku e l’espulsione in Juventus-Inter: spiegato il motivo del secondo giallo (Di giovedì 6 aprile 2023) Lukaku ha ricevuto una giornata di squalifica per l’espulsione in Juventus-Inter, come abbondantemente previsto (vedi articolo). Il Giudice Sportivo spiega perché Massa gli ha mostrato il secondo giallo. Qui tutti i provvedimenti per i calciatori, qui per la Juventus. IL motivo – Romelu Lukaku ha ricevuto il secondo cartellino giallo in Juventus-Inter per comportamento non regolamentare in campo. Questa la motivazione data dall’arbitro Davide Massa, che il Giudice Sportivo ha fornito come decisione dell’ammonizione dopo il gol dell’1-1. Confermata quindi la scelta dovuta all’esultanza e non a quanto è successo dopo. Lukaku salterà il ritorno della ... Leggi su inter-news (Di giovedì 6 aprile 2023)ha ricevuto una giornata di squalifica perin, come abbondantemente previsto (vedi articolo). Il Giudice Sportivo spiega perché Massa gli ha mostrato il. Qui tutti i provvedimenti per i calciatori, qui per la. IL– Romeluha ricevuto ilcartellinoinper comportamento non regolamentare in campo. Questa la motivazione data dall’arbitro Davide Massa, che il Giudice Sportivo ha fornito come decisione dell’ammonizione dopo il gol dell’1-1. Confermata quindi la scelta dovuta all’esultanza e non a quanto è successo dopo.salterà il ritorno della ...

L'esultanza di Lukaku, provocatoria ma composta, in risposta agli ululati razzisti dei tifosi avversari, è stata pu… - Se davvero questa è stata una risposta a provocazioni razziste, l'espulsione di #Lukaku si iscrive alla lista delle… - Non ho capito l'espulsione di #Lukaku. #JuveInter

Razzismo nel calcio Il caso di Lukaku a San Siro contro la Juve, dopo il calcio di ... è solamente l'ultimo di tanti casi di cori razzisti rivolti ai ... È il primo caso nella storia di espulsione per reazione a insulti ... Caso Lukaku, ecco cosa hanno scritto gli ispettori della Figc a referto E quando Lukaku sta lasciando il campo dopo l'espulsione "diversi sostenitori della Juventus occupanti il settore 101 del primo anello della Tribuna Ovest intonavano versi di discriminazione razziale ... Calcio e razzismo, Roc Nation compra pagina su Gazzetta dopo espulsione Lukaku: 'Ora basta' ... con l'ammonizione - espulsione. Michael Yormak, presidente della società di management Roc Nation, si è espresso personalmente, affermando che 'gli insulti razzisti rivolti a Romelu Lukaku dai ... Il caso dia San Siro contro la Juve, dopo il calcio di ... è solamente'ultimo di tanti casi di cori razzisti rivolti ai ... È il primo caso nella storia diper reazione a insulti ...E quandosta lasciando il campo dopo"diversi sostenitori della Juventus occupanti il settore 101 del primo anello della Tribuna Ovest intonavano versi di discriminazione razziale ...... con'ammonizione -. Michael Yormak, presidente della società di management Roc Nation, si è espresso personalmente, affermando che 'gli insulti razzisti rivolti a Romeludai ... Juve-Inter, l'agenzia di Lukaku: "La Juve deve scusarsi con Romelu" Sky Sport