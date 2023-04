Lukaku e il post su Instagram | tanto sostegno per il numero 90 – TS

(Di giovedì 6 aprile 2023) Romeluha deciso di utilizzareper condannare l’ennesimo episodio di razzismo subito all‘Allianz Stadium LA STORIA SI RIPETE – Romelu, con unsu, pubblicato nella giornata di ieri, ha deciso di parlare dell’episodio di razzismo subito martedi durante la partita contro la Juventus. Il belga è anche tornato indietro nel passato, più precisamente all’agosto 2019, quando venne subissato dagli ululati in occasione di Cagliari-Inter. L’agenzia che cura gli interessi del belga, la Roc Nation Sports International, si è fatta subito sentire attraverso un comunicato, così come il club nerazzurro. Tante poi le personalità dello sport vicine al90, tra cui Mbappè e Rafa Leao.anche dalla FIFA e dal ministro Abodi, mentre ...

...più calciatori si stanno schierando dalla parte di. La presa di posizione del mondo del calcio contro il razzismo è quindi sempre più forte. Dopo le parole di Kylian Mbappè, che con unsu ......sera sono state le frasigara di Perin e Danilo, i quali non hanno speso una parola per condannare gli insulti razzisti dei loro tifosi, ma hanno invece addirittura puntato il dito contro...Ovvero, l'esultanza di Romelusotto la curva bianconera dopo gli ululati razzisti ai suoi ... In unsu Instagram il giocatore è stato molto netto a riguardo: " Il razzismo è una follia . ...

Lukaku: "La storia si ripete, spero che questa volta la Lega prenda davvero provvedimenti" La Gazzetta dello Sport

Martedì sera l’attaccante dell’Inter Romelu Lukaku è stato espulso nei minuti di recupero della semifinale di andata di Coppa Italia, che l’Inter ha giocato a Torino contro la Juventus. È successo ...Gli insulti a Lukaku e la rissa tra giocatori in Juve-Inter dopo settimane caldissime tra campo e spalti. E si fatica a trovare soluzioni ...