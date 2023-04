Lukaku, Cuadrado e Handanovic: squalifiche in arrivo, i tempi – CdS (Di giovedì 6 aprile 2023) Cuadrado, Handanovic e Lukaku sono i tre espulsi dal burrascoso e contestato finale di Juventus-Inter martedì sera. Il Corriere dello Sport anticipa le scelte del Giudice Sportivo e segnala quante saranno – probabilmente – le giornate di squalifica per i tre. NIENTE STANGATA? – Il prossimo capitolo di Juventus-Inter arriverà oggi, con la pubblicazione del comunicato del Giudice Sportivo. Si va verso una giornata di squalifica per Samir Handanovic e Romelu Lukaku, mentre due per Juan Guillermo Cuadrado. Il colombiano ne prende una per l’ammonizione sotto diffida e una ulteriore per l’espulsione diretta. Questo come minimo, col Corriere dello Sport che non esclude qualche integrazione: il Giudice Sportivo, Gerardo Mastrandrea, potrebbe chiederla dopo aver letto il report arbitrale. Da ... Leggi su inter-news (Di giovedì 6 aprile 2023)sono i tre espulsi dal burrascoso e contestato finale di Juventus-Inter martedì sera. Il Corriere dello Sport anticipa le scelte del Giudice Sportivo e segnala quante saranno – probabilmente – le giornate di squalifica per i tre. NIENTE STANGATA? – Il prossimo capitolo di Juventus-Inter arriverà oggi, con la pubblicazione del comunicato del Giudice Sportivo. Si va verso una giornata di squalifica per Samire Romelu, mentre due per Juan Guillermo. Il colombiano ne prende una per l’ammonizione sotto diffida e una ulteriore per l’espulsione diretta. Questo come minimo, col Corriere dello Sport che non esclude qualche integrazione: il Giudice Sportivo, Gerardo Mastrandrea, potrebbe chiederla dopo aver letto il report arbitrale. Da ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tancredipalmeri : Video dei cori razzistici all’indirizzo di Lukaku dalla curva Juventus, fa il paio con il video del gancio di Cuadr… - SBertagna : Che schifo ancora una volta, che schifo. Insulti razzisti a #Lukaku, il pugno di #Cuadrado ad #Handanovic. Solito c… - gianlucarossitv : 4.4.2023 #Lukaku esulta in modo identico a Solna in #SveziaBelgio e a #Torino in #JuveInter, ma qui viene ammonito,… - spondainter : Handanovic avrebbe pronunciato un’offesa rivolta alla madre di Cuadrado, che si infuria e prova a rifilargli un pug… - marioalbanese1 : RT @Santo__Jj: ?? Ecco la verità ?? 1) #Lukaku spintona #Cuadrado(che a sua volta reagisce) e poi lo minaccia invitandolo fuori. 2) Il pu… -