Luciano Spalletti :Oshimen domani non giocherà (Di giovedì 6 aprile 2023) Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa. PAROLE – Il concetto di infallibilità ce lo avete attribuito voi, noi siamo sempre rimasti umili, sapendo di avere dei difetti come le altre squadre. E' soltanto stata la bravura dei calciatori a far emergere le migliori qualità che hanno, non vedendo altro con più frequenza, facendoci vincere tutte queste partite. Sappiamo che il Milan è arrivato alla partita col timore di perderla, noi probabilmente con tutti i discorsi che si fanno con la convinzione che potesse essere una gara di riempimento verso la Champions. Questo ha fatto la differenza sulle motivazioni della partita. Dopo aver parlato serenamente di ciò che è successo, sappiamo benissimo che da qui in avanti saranno tutte battaglie difficili da vincere per portare a casa questo Scudetto. Fino a quando ci mancherà un ...

Spalletti: 'Possibilità che Osimhen giochi in Champions' La notizia è che Luciano Spalletti per la prima volta nomina la parola "scudetto", ma non certo per darne per scontata la conquista. Anzi. "A Lecce giochiamo contro una squadra che è stata capace di grandi prestazioni ... Spalletti, scudetto io ultimo dei Samurai, servono 15 punti Luciano Spalletti tiene a ribadire la sua idea che il percorso per arrivare al tricolore è ancora lungo e accidentato e c'è molto lavoro da fare. ''E' qualche anno - dice ancora - che sono dietro al ... Spalletti, Osimhen potrebbe rientrare contro il Milan Lo ha confermato Luciano Spalletti nella conferenza stampa di presentazione della sfida di domani. ''Per Osimhen - ha detto il tecnico - domani non ci sono possibilità. Già con la programmazione che ... La notizia è cheper la prima volta nomina la parola "scudetto", ma non certo per darne per scontata la conquista. Anzi. "A Lecce giochiamo contro una squadra che è stata capace di grandi prestazioni ...tiene a ribadire la sua idea che il percorso per arrivare al tricolore è ancora lungo e accidentato e c'è molto lavoro da fare. ''E' qualche anno - dice ancora - che sono dietro al ...Lo ha confermatonella conferenza stampa di presentazione della sfida di domani. ''Per Osimhen - ha detto il tecnico - domani non ci sono possibilità. Già con la programmazione che ... Risate a Castel Volturno, Spalletti dà un ceffone a un tifoso | VIDEO CN24 CalcioNapoli24 FOTO SLIDE NM - Lecce-Napoli, focus alla conferenza pre gara di Spalletti CASTEL VOLTURNO (CE) - Lecce-Napoli, ecco il focus di "Napoli Magazine" alla conferenza di Luciano Spalletti alla vigilia del match contro i pugliesi. Di seguito il post condiviso. Visualizza ques ... Lecce-Napoli, anteprima statistica: Colombo e Simeone i pericoli n°1 Dopo aver collezionato un filotto di 8 successi consecutivi, la squadra di Luciano Spalletti ha poi ottenuto solamente 6 punti nelle ultime quattro sfide di Serie A, perdendo l’ultima gara 0-4 contro ... CASTEL VOLTURNO (CE) - Lecce-Napoli, ecco il focus di "Napoli Magazine" alla conferenza di Luciano Spalletti alla vigilia del match contro i pugliesi. Di seguito il post condiviso. Visualizza ques ...Dopo aver collezionato un filotto di 8 successi consecutivi, la squadra di Luciano Spalletti ha poi ottenuto solamente 6 punti nelle ultime quattro sfide di Serie A, perdendo l’ultima gara 0-4 contro ...