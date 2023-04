Lucescu: «Per Chivu difficile prendere l’Inter! Ma gli ho parlato…» (Di giovedì 6 aprile 2023) Chivu potrebbe lasciare la Primavera dell’Inter in estate per aspirare ad una Prima Squadra. Ne parla anche Lucescu, il quale ha parlato proprio con lui. Le sue parole su Arena Sport AMBIZIONI SUPERIORI ? L’ex nerazzurro, oggi alla Dynamo Kiev, Mircea Lucescu si è riferito così nei confronti di Cristian Chivu: «Gli ho parlato. È molto difficile prendere in mano una squadra del livello dell’Inter. È ora che lasci le giovanili. Ha ottenuto risultati importanti e dovrebbe prendere in mano una Prima Squadra. Mi ha detto che sta cercando di trovare una soluzione per una fase superiore. Avrà sicuramente una carriera lunga e di successo. Ha una straordinaria esperienza. Le squadre in cui ha giocato, il modo in cui si è preparato, è stato il capitano della nazionale. Tutto ... Leggi su inter-news (Di giovedì 6 aprile 2023)potrebbe lasciare la Primavera dell’Inter in estate per aspirare ad una Prima Squadra. Ne parla anche, il quale ha parlato proprio con lui. Le sue parole su Arena Sport AMBIZIONI SUPERIORI ? L’ex nerazzurro, oggi alla Dynamo Kiev, Mirceasi è riferito così nei confronti di Cristian: «Gli ho parlato. È moltoin mano una squadra del livello dell’Inter. È ora che lasci le giovanili. Ha ottenuto risultati importanti e dovrebbein mano una Prima Squadra. Mi ha detto che sta cercando di trovare una soluzione per una fase superiore. Avrà sicuramente una carriera lunga e di successo. Ha una straordinaria esperienza. Le squadre in cui ha giocato, il modo in cui si è preparato, è stato il capitano della nazionale. Tutto ...

