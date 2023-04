Luca Onestini parla di Ivana Mrazova | cosa è accaduto dopo il GF Vip 7

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 6 aprile 2023)è stato ospite di Casa Chi e ha commentato la vittoria di Nikita Pelizon, ma ha ancheto del suo attuale rapporto conL’ex inquilino della casa di Cinecittà,, che ha partecipato all’ultima edizione del reality Il Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini e che si è concluso lunedì 3 aprile,sei mesi di messa in onda, è stato ospite nel pomeriggio di ieri di Casa Chi.ha commentato le dichiarazioni di Nikita Pelizon che in un’intervista ha ammesso che per lei il momento più bello vissuto nella casa del reality show è stato quando ha avuto modo di conoscereil suo ingresso nel loft di Cinecittà. “Penso ...