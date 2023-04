Lory Del Santo | chi è il fidanzato Marco Cucolo | età | oggi | lavoro | genitori | vita privata | foto e Instagram

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 6 aprile 2023) Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 conè un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di, oltre a Cristina Scuccia (ex Suor Cristina) e l’autore Fabrizio Rondolino, ancheDele il suo giovane. Insieme hanno partecipato all’Isola dei Famosi lo scorso anno e ora, mano nella mano, tornano in tv, sul piccolo schermo per raccontarsi a cuore aperto. Cosa sappiamo sudiDelè nato a Napoli il 13 gennaio del 1992, ha 31 anni e nellalavora come modello e ...