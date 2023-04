L'oro scende a 2.015 dollari l'oncia (Di giovedì 6 aprile 2023) L'oro resta sopra la soglia dei 2.000 dollari l'oncia. Le quotazioni sono in calo dello 0,3% a quota 2.015 dollari l'oncia. . 6 aprile 2023 Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 6 aprile 2023) L'oro resta sopra la soglia dei 2.000l'. Le quotazioni sono in calo dello 0,3% a quota 2.015l'. . 6 aprile 2023

