L’oro brilla e vola oltre 2.000 dollari: le ragioni dell’aumento (Di giovedì 6 aprile 2023) L’oro torna a brillare e supera risolutamente i 2.000 dollari l’oncia, rispolverando la sua natura di bene rifugio e di strumento a copertura dell’inflazione, in attesa delle prossime decisioni della Federal Reserve sui tassi a maggio e dei dati sul mercato del lavoro USA in uscita venerdì. Il prezzo delL’oro si è spinto così su un nuovo massimo pluriennale di 2.049,2 dollari l’oncia, al top degli ultimi 13 mesi, riassestandosi poi stamattina a 2.013 dollari, per effetto di realizzi. Una performance inversamente proporzionale a quella del biglietto verde, che si è deprezzato, spingendo l’euro a 0,9185 USD ed il dollar index su minimi di 101,1 punti. Fed e timori recessione A dare una spinta alle quotazioni hanno contribuito i dati macro USA usciti negli ultimi giorni, come quello ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 6 aprile 2023)torna are e supera risolutamente i 2.000l’oncia, rispolverando la sua natura di bene rifugio e di strumento a copertura dell’inflazione, in attesa delle prossime decisioni della Federal Reserve sui tassi a maggio e dei dati sul mercato del lavoro USA in uscita venerdì. Il prezzo delsi è spinto così su un nuovo massimo pluriennale di 2.049,2l’oncia, al top degli ultimi 13 mesi, riassestandosi poi stamattina a 2.013, per effetto di realizzi. Una performance inversamente proporzionale a quella del biglietto verde, che si è deprezzato, spingendo l’euro a 0,9185 USD ed il dollar index su minimi di 101,1 punti. Fed e timori recessione A dare una spinta alle quotazioni hanno contribuito i dati macro USA usciti negli ultimi giorni, come quello ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... qui_finanza : L’oro brilla e vola oltre 2.000 dollari: le ragioni dell’aumento - lolloreds_mv : @AndreaSforza5 @sisonoisabel Perché per me l'oro è quello che brilla E mica si guadagna facendo il brav'uomo Stappo… - ro_co_fr : Sorseggio il mio caffè guardando la palla d'oro della cupola di Santa Maria del Fiore ( realizzata da Andrea del V… - Mishimajakowskj : @geascanca @ilmanifesto L'unico leader che ha lasciato il paese in condizioni migliori di quando l'ha preso '. Molt… -

Campionato italiano Karate: la Keikenkai porta quattro atleti in Nazionale ... vince l'oro in una faticata e interminabile finale, anch'egli si ...Carvone a quattro punti di distanza dal secondo e si aggiudica l'... non brilla in questa gara, paga gli errori commessi vedendosi ... I tre moschettieri - D'Artagnan, di Martin Bourboulon ...mostra la sua potenza con una scintilla di fierezza che brilla ... che ha recitato 2022 nel film che ha vinto il Leone d'oro La scelta ...2022 nel film che ha vinto il Leone d'oro La scelta di Anne - L'... Trend Make - up Primavera 2023: i 7 da seguire FROSTY EYESHADOW PER UNO SGUARDO CHE BRILLA Gli anni '90 sono ... La primavera e l'estate sono le stagioni per giocare con i colori ... turchese, arancio, giallo e perfino oro. Credits: Foto di Pexels/... ... vincein una faticata e interminabile finale, anch'egli si ...Carvone a quattro punti di distanza dal secondo e si aggiudica'... nonin questa gara, paga gli errori commessi vedendosi ......mostra la sua potenza con una scintilla di fierezza che... che ha recitato 2022 nel film che ha vinto il Leone d'La scelta ...2022 nel film che ha vinto il Leone d'La scelta di Anne -'...FROSTY EYESHADOW PER UNO SGUARDO CHEGli anni '90 sono ... La primavera e'estate sono le stagioni per giocare con i colori ... turchese, arancio, giallo e perfino. Credits: Foto di Pexels/... L’oro brilla e vola oltre 2.000 dollari: le ragioni dell’aumento QuiFinanza