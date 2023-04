L'Orient Express diventa una nave (dei sogni) e sta per salpare (Di giovedì 6 aprile 2023) Si chiama Silenseas, 220 metri di lunghezza ad alto tasso di design e di lusso: nel 2026 partirà il veliero più grande del mondo, per la più dorata delle vacanze in mezzo al mare Leggi su vanityfair (Di giovedì 6 aprile 2023) Si chiama Silenseas, 220 metri di lunghezza ad alto tasso di design e di lusso: nel 2026 partirà il veliero più grande del mondo, per la più dorata delle vacanze in mezzo al mare

