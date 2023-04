Lorenzo Musetti batte Gaston a Marrakech: “Problema all’adduttore destro, ma nulla di grave” (Di giovedì 6 aprile 2023) Lorenzo Musetti ha sconfitto Hugo Gaston in due set e si è qualificato ai quarti di finale del torneo ATP 250 di Marrakech. L’azzurro ha dominato il primo set sulla terra rossa marocchina, ma nella seconda frazione ha accusato un fastidio agli adduttori della gamba destra. Il toscano ha chiamato un medical time-out e una volta tornato in campo ha piazzato un micidiale break che lo ha spinto verso il successo. Il nostro portacolori tornerà in campo domani per fronteggiare il vincente del confronto tra Passaro e il francese Muller. Lorenzo Musetti ha spiegato cos’è successo subito dopo la partita: “Stavo giocando bene finché non ho sentito qualche problemino all’adduttore destro. Penso che non sia nulla di grave. Avevo ... Leggi su oasport (Di giovedì 6 aprile 2023)ha sconfitto Hugoin due set e si è qualificato ai quarti di finale del torneo ATP 250 di. L’azzurro ha dominato il primo set sulla terra rossa marocchina, ma nella seconda frazione ha accusato un fastidio agli adduttori della gamba destra. Il toscano ha chiamato un medical time-out e una volta tornato in campo ha piazzato un micidiale break che lo ha spinto verso il successo. Il nostro portacolori tornerà in campo domani per fronteggiare il vincente del confronto tra Passaro e il francese Muller.ha spiegato cos’è successo subito dopo la partita: “Stavo giocando bene finché non ho sentito qualche problemino. Penso che non siadi. Avevo ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SuperTennisTv : ?? Lorenzo torna a vincere! #Musetti ha la meglio su Gaston per 6-2 6-3 e raggiunge i QF di Marrakech Sempre in Ma… - A_Rapis : RT @SuperTennisTv: ?? Lorenzo torna a vincere! #Musetti ha la meglio su Gaston per 6-2 6-3 e raggiunge i QF di Marrakech Sempre in Marocco… - musettina : RT @lorenzofares: 'Che periodo!', urla Lorenzo #Musetti ???? dopo un diritto in corridoio. La mancanza di serenità si vede anche da questo #… - OA_Sport : ATP Marrakech 2023, Lorenzo Musetti liquida in due set Hugo Gaston, con un problema alla coscia - - musettina : RT @GeorgeSpalluto: Bravo LORENZO. Musetti doma il sempre insidioso Gaston 62 63. Con tanto di spavento per il problema alla coscia. 14° Q… -