Lollobrigida sul Reddito: "Italiani vadano a zappare". Caramiello: "Parole vergognose" (Di giovedì 6 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiHanno fatto rumore le Parole del ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, in occasione della giornata inaugurale della 55ma edizione del Vinitaly di Verona, pronto a ribadire che gli Italiani devono andare a zappare nei campi, facendo riferimento a chi percepisce il Reddito di Cittadinanza. Parole in grado di provocare discussioni in tutto lo stivale, ma soprattutto tra gli esponenti del Movimento Cinque Stelle, da sempre sostenitori della riforma di contrasto alla povertà. "Ministro, pur di incassare 2 applausi al Vinitaly si è permesso, in modo becero, di attaccare gli Italiani in difficoltà, e cioè i percettori del Reddito di cittadinanza – ribadisce l'On. Alessandro Caramiello, intervenuto alla ...

