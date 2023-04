Logan Paul:”Vorrei diventare campione in WWE, in UFC e nella boxe” (Di giovedì 6 aprile 2023) Logan Paul è un nome già parecchio conosciuto come YouTuber e come boxer professionale, ma ora è anche conosciuto in WWE. Ha avuto in WWE un 2022 fantastico, andando ad affrontare superstar come The Miz e Roman Reigns. Il tutto si è chiuso con la faida con Seth Rollins, ed ora Logan ha in testa un obiettivo che sembrerebbe essere davvero impossibile da raggiungere. Logan Paul di certo non è riuscito a sconfiggere il Visionary a WrestleMania 39, ma ha comunque avuto diversi ottimi momenti, dimostrando di appartenere davvero al mondo del pro wrestling. The Maverick è già riuscito a dimostrare al mondo le sue doti di intrattenimento ed il suo carisma, basti solo ricordare l’ingresso fatto a WrestleMania 39. Parlando con BT Sport, Logan Paul ha ... Leggi su zonawrestling (Di giovedì 6 aprile 2023)è un nome già parecchio conosciuto come YouTuber e comer professionale, ma ora è anche conosciuto in WWE. Ha avuto in WWE un 2022 fantastico, andando ad affrontare superstar come The Miz e Roman Reigns. Il tutto si è chiuso con la faida con Seth Rollins, ed oraha in testa un obiettivo che sembrerebbe essere davvero impossibile da raggiungere.di certo non è riuscito a sconfiggere il Visionary a WrestleMania 39, ma ha comunque avuto diversi ottimi momenti, dimostrando di appartenere davvero al mondo del pro wrestling. The Maverick è già riuscito a dimostrare al mondo le sue doti di intrattenimento ed il suo carisma, basti solo ricordare l’ingresso fatto a WrestleMania 39. Parlando con BT Sport,ha ...

