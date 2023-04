Lo stipendio da 3,96 euro all’ora è anticostituzionale. La “sentenza storica” di un giudice a Milano. La lavoratrice sarà risarcita con 6.700 euro (Di giovedì 6 aprile 2023) Aveva un contratto regolare, ma in realtà lavorava percependo solo 3,96 euro all’ora. Una cifra che le permetteva di mettere insieme uno stipendio di appena 640 euro netti, ben al di sotto della soglia di povertà stimata dall’Istat a 840 euro. Ma una sentenza storica del giudice del lavoro di Milano ha stabilito che la paga della signora, assunta da una società di vigilanza, è “anti-costituzionale”. Ora l’azienda dovrà risarcirla con 6.700 euro. A stabilirlo, secondo il togato, è l’articolo 36 della Carta in cui si legge che “il lavoratore ha diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 6 aprile 2023) Aveva un contratto regolare, ma in realtà lavorava percependo solo 3,96. Una cifra che le permetteva di mettere insieme unodi appena 640netti, ben al di sotto della soglia di povertà stimata dall’Istat a 840. Ma unadeldel lavoro diha stabilito che la paga della signora, assunta da una società di vigilanza, è “anti-costituzionale”. Ora l’azienda dovrà risarcirla con 6.700. A stabilirlo, secondo il togato, è l’articolo 36 della Carta in cui si legge che “il lavoratore ha diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ...

