Lo sfogo della donna con le labbra più grandi del mondo | “Non riesco a trovare un fidanzato”

Leggi su tpi

(Di giovedì 6 aprile 2023) Locon lepiùdelAndrea Emilova Ivanova, divenuta famosa per essere lacon lepiùdel, è disperata poiché non riesce aun. Intervistata dal Daily Mail, la 25enne, che per cambiare il suo aspetto si è sottoposta a oltre 40 interventi chirurgici per una spesa complessiva di circa 20mila euro, non rinnega comunque le sue scelte: “La bellezza tradizionale la trovo molto noiosa e non ho ancora finito di cambiare il mio volto”. La, tuttavia, non riesce aun compagno stabile: “Certo ci sono molti uomini a cui piaccio molto, ma ci sono anche quelli a cui non ...