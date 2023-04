"Lo posso dire?". Gaia Tortora sfida Rampelli in diretta. E lui... | Guarda (Di giovedì 6 aprile 2023) "Il presidente del Consiglio ieri con Sanchez ha parlato anche dei soldi, delle risorse che sono stanziate per il capitolo migranti nella parte accoglienza...": Gaia Tortora ha aperto così la puntata di Omnibus andata in onda questa mattina su La7. Poi ha dato il benvenuto a uno dei suoi ospiti: "Intanto do il buongiorno a Claudio Velardi che ci ha raggiunto in collegamento, good morning... Lo posso dire?", ha detto Guardando Fabio Rampelli, pure lui ospite del talk. Il riferimento è alla recente proposta del vicepresidente della Camera ed esponente di Fratelli d'Italia, che vorrebbe sanzionare l'utilizzo delle parole inglesi nella pubblica amministrazione. Un modo per preservare la lingua italiana. "Giuro Rampelli - ha aggiunto poi la conduttrice - che ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 6 aprile 2023) "Il presidente del Consiglio ieri con Sanchez ha parlato anche dei soldi, delle risorse che sono stanziate per il capitolo migranti nella parte accoglienza...":ha aperto così la puntata di Omnibus andata in onda questa mattina su La7. Poi ha dato il benvenuto a uno dei suoi ospiti: "Intanto do il buongiorno a Claudio Velardi che ci ha raggiunto in collegamento, good morning... Lo?", ha dettondo Fabio, pure lui ospite del talk. Il riferimento è alla recente proposta del vicepresidente della Camera ed esponente di Fratelli d'Italia, che vorrebbe sanzionare l'utilizzo delle parole inglesi nella pubblica amministrazione. Un modo per preservare la lingua italiana. "Giuro- ha aggiunto poi la conduttrice - che ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... teatrolafenice : «Posso solo dire di aver vissuto». Nasceva oggi a Venezia nel 1725 Giacomo Casanova, avventuriero, scrittore, poe… - ultimora_pol : #StatiUniti Donald #Trump: 'farò finire la guerra in Ucraina in 24 ore ma non posso dire come' @ultimora_pol - marifcinter : #Pellegrini: 'Finito il tempo dei mecenati? Al momento, mai direi mai. Io un'idea ce l'avrei anche. Ma non la posso… - SerenaMarano6 : RT @maddalenacri: Un fandom di esauriti si siamo proprio noi ma posso dire che siamo una gran bella famiglia #donnalisi per te edo questa è… - Donatel09064683 : @fatina909 @susy962 Non posso dire quel che penso della”adorabile” bambina spero che possa ricevere nella sua vita… -