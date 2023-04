“Lo ha fatto per Oriana”. Non se lo aspettava nessuno, ma Daniele ha colto di sorpresa tutti (Di giovedì 6 aprile 2023) Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli stanno facendo sognare i loro fan. Gli Oriele sono impazziti dopo la fine del Grande Fratello Vip, vinto da Nikita Pelizon. L’influencer di origine venezuelana è arrivata seconda ma la vittoria più grande è stata quella di aver trovato l’amore. Almeno così sembra, perché finita la diretta della finalissima del reality show condotto da Alfonso Signorini Daniele Dal Moro si è presentato in auto per ‘rapire’ Oriana e festeggiare insieme. A raccontare tutto è stata proprio la 31enne la martedì mattina. Sul suo account Instagram ha pubblicato alcune story in cui è a letto con Daniele Dal Moro. “Sono le 9.15 di mattina e ancora non siamo andati a dormire perché stiamo parlando, ci stiamo abbracciando, ci baciamo. Daniele è tenero. Non vuole andare a ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 6 aprile 2023)Dal Moro eMarzoli stanno facendo sognare i loro fan. Gli Oriele sono impazziti dopo la fine del Grande Fratello Vip, vinto da Nikita Pelizon. L’influencer di origine venezuelana è arrivata seconda ma la vittoria più grande è stata quella di aver trovato l’amore. Almeno così sembra, perché finita la diretta della finalissima del reality show condotto da Alfonso SignoriniDal Moro si è presentato in auto per ‘rapire’e festeggiare insieme. A raccontare tutto è stata proprio la 31enne la martedì mattina. Sul suo account Instagram ha pubblicato alcune story in cui è a letto conDal Moro. “Sono le 9.15 di mattina e ancora non siamo andati a dormire perché stiamo parlando, ci stiamo abbracciando, ci baciamo.è tenero. Non vuole andare a ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CarloCalenda : Complimenti a @matteorenzi per il nuovo prestigioso incarico. Il @ilriformista è un giornale che ha fatto tante bat… - Capezzone : Il suo caso è classico: assolto per non aver COMPRESO il fatto. Tutti i telespettatori hanno visto come lei si si… - ilfoglio_it : Fuga dall’Italia del putiniano Uss: che cosa ha fatto o non ha fatto l’intelligence? Monitoravano la sua casa e non… - serafinehogws : @hogwscostanza Poi io ho avvisato sorella che ha avvisato cognato e gli hanno fatto entrambi il cazziatone perché è… - giorgia13 : RT @Daniele_TO83: Dai @TorinoFC_1906 obbiettivo raggiunto, anche oggi avete risparmiato soldi e fatto la figura dei pezzenti. Noi tifosi d… -