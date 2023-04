“Lo fa per Silvio Berlusconi”. Alfonso Signorini, il gesto non passa di certo inosservato: cosa è successo (Di giovedì 6 aprile 2023) È la notizia del giorno, Silvio Berlusconi ricoverato al San Raffaele di Milano. Il tam-tam mediatico in queste ore sta impazzendo e chiaramente tutte le persone molto vicine al Cavaliere sono in uno stato di apprensione. Tra questi c’è evidentemente anche Alfonso Signorini, reduce da un’edizione spaziale del GF Vip. Eppure, in quello che dovrebbe essere uno dei momenti più belli e soddisfacenti della sua vita, Alfonso Signorini non può e non vuole festeggiare. E il motivo semplicemente ha un nome e un cognome: Silvio Berlusconi. Si teme il peggio per l’ex primo ministro italiano ed è per questo che oramai non si fa che attendere, sperando in un miracolo. Sembra tra l’altro, secondo Dagospia, che tutti i suoi cinque figli – Marina, Luigi, Barbara, ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 6 aprile 2023) È la notizia del giorno,ricoverato al San Raffaele di Milano. Il tam-tam mediatico in queste ore sta impazzendo e chiaramente tutte le persone molto vicine al Cavaliere sono in uno stato di apprensione. Tra questi c’è evidentemente anche, reduce da un’edizione spaziale del GF Vip. Eppure, in quello che dovrebbe essere uno dei momenti più belli e soddisfacenti della sua vita,non può e non vuole festeggiare. E il motivo semplicemente ha un nome e un cognome:. Si teme il peggio per l’ex primo ministro italiano ed è per questo che oramai non si fa che attendere, sperando in un miracolo. Sembra tra l’altro, secondo Dagospia, che tutti i suoi cinque figli – Marina, Luigi, Barbara, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : MilanoToday pubblica per sbaglio una bozza con il titolo “È morto Silvio Berlusconi”. Poi le scuse. - Capezzone : Forza Silvio @berlusconi ????????????. In questo momento mi auguro che tutti facciano davvero il tifo per lui. E speriam… - Agenzia_Ansa : Tutti i figli di Berlusconi si sono recati all'ospedale San Raffaele di Milano per fare visita al padre, ricoverato… - its_eriikaa : RT @trash_italiano: MilanoToday pubblica per sbaglio una bozza con il titolo “È morto Silvio Berlusconi”. Poi le scuse. - Aldo51945328 : @HoaraBorselli Hoara proposito di Silvio buona guarigione tu sei per caso informata come sta Maria Magli è sparita stava poco bene grazie -