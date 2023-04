Livorno | nuovo cambio di proprietà | il club finisce nelle mani di Joel Esciua

(Di giovedì 6 aprile 2023) L’Unione Sportivacambia nuovamente. Nella giornata di ieri, infatti, a poche ore dalla scadenza della prelazione il broker con residenza londinese,, ha comunicato con una pec di impegnarsi a definire l’acquisto delad un prezzo che dovrebbe essere fissato attorno ai 650 mila euro.dopo due anni, dunque, l’era di Paolo Toccafondi, che dosaluterà definitivamente il pubblico attraverso una conferenza stampa. Questa potrebbe anche essere un’occasione per conoscere di persona ilproprietario che fino a questo momento ha parlato con la stampa soltanto per via telefonica.prenderà la gestione effettiva della società a partire dal prossimo 1° luglio ed ha già ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Livorno, nuovo cambio di proprietà: il club finisce nella mani di Joel #Esciua - GiornalismoLib2 : NUOVO ARTICOLO: TOSCANA, COSA È DIVENTATA? - - BeppeDumb : NUOVO ARTICOLO: TOSCANA, COSA È DIVENTATA? - - losservcom : Il nuovo proprietario è il broker brasiliano Joel Esciua #livornosport #livornocalcio - quilivorno : #livorno Ufficiale, Esciua è il nuovo proprietario dell’Us Livorno 1915 #calcio #esciua -

Non è previsto invece l'intervento del nuovo proprietario che attualmente non sarebbe in Italia. Il Livorno milita adesso in serie D dove vanta circa 1.900 tifosi abbonati allo stadio Picchi

Il Livorno Calcio ha un nuovo proprietario, Joel Esciua, finanziere brasiliano, che succederà a Paolo Toccafondi. L’attuale patron rimarrà comunque in carica sino alla fine dell’attuale stagione.(ANSA) - LIVORNO, 06 APR - Risulta andata a buon fine la cessione della Us Livorno Calcio 1915. Come confermano stamani dalla società amaranto, si sarebbe infatti perfezionato nella giornata ...