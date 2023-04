LIVE Valencia-Virtus Bologna 75-59, Eurolega basket 2023 in DIRETTA: crollo clamoroso della squadra di Scariolo (Di giovedì 6 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 77-64 Rivero segna con il tap in volante. 75-64 Tripla di Lundberg. 75-61 Jaiteh torna a muovere il tabellino di Bologna. 75-59 Evans ruba palla e Valencia allunga il parziale. 71-59 Evans segna un super canestro in penetrazione e Valencia che tocca il +12. 67-59 Appoggio al vetro di Alexander e Valencia prova a scappare. 65-59 Evans ruba palla e segna due facili in contropiede. 63-59 Tripla dall’angolo di Webb. FINISCE IL TERZO QUARTO! Virtus che entra negli ultimi dieci minuti sotto di un punto. 58-57 Tripla di Mickey! 58-54 Bel canestro in penetrazione di Lopez-Arostegui. 56-54 Due liberi di Mannion. 54-52 Gancio di Alexander. 52-51 Alexander vola ancora sopra il ferro. 50-51 Due liberi di Jaiteh. 50-49 Schiacciata di ... Leggi su oasport (Di giovedì 6 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA77-64 Rivero segna con il tap in volante. 75-64 Tripla di Lundberg. 75-61 Jaiteh torna a muovere il tabellino di. 75-59 Evans ruba palla eallunga il parziale. 71-59 Evans segna un super canestro in penetrazione eche tocca il +12. 67-59 Appoggio al vetro di Alexander eprova a scappare. 65-59 Evans ruba palla e segna due facili in contropiede. 63-59 Tripla dall’angolo di Webb. FINISCE IL TERZO QUARTO!che entra negli ultimi dieci minuti sotto di un punto. 58-57 Tripla di Mickey! 58-54 Bel canestro in penetrazione di Lopez-Arostegui. 56-54 Due liberi di Mannion. 54-52 Gancio di Alexander. 52-51 Alexander vola ancora sopra il ferro. 50-51 Due liberi di Jaiteh. 50-49 Schiacciata di ...

