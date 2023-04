LIVE Valencia-Virtus Bologna 12-12, Eurolega basket 2023 in DIRETTA: inizio pimpante della sfida (Di giovedì 6 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17-19 Mickey strappa il rimbalzo e schiaccia sulla testa di Harper. 17-17 Due liberi di Harper. 15-17 Tripla dall’angolo di Weems. 12-14 Due liberi di Shengelia. 12-12 Tripla di Mannion! 12-9 Lundberg arriva al ferro con il sottomano. Timeout nella partita. 12-7 Altri due punti di Jones. 10-7 Tripla di Ojeleje che riporta sotto la Virtus. 10-4 Ancora uno scatenato Jones in questo inizio di partita. 8-4 Penetrazione vincente di Shengelia. 8-2 Tripla di Jones. 5-2 Jaiteh sblocca la Virtus dalla lunetta. 5-0 Valencia batte la zona di Bologna con la tripla di Puerto. 2-0 Radebaugh firma i primi punti. COMINCIA LA PARTITA! 20.26: E’ il momento della presentazione delle due squadre. 20.20: La Virtus ... Leggi su oasport (Di giovedì 6 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17-19 Mickey strappa il rimbalzo e schiaccia sulla testa di Harper. 17-17 Due liberi di Harper. 15-17 Tripla dall’angolo di Weems. 12-14 Due liberi di Shengelia. 12-12 Tripla di Mannion! 12-9 Lundberg arriva al ferro con il sottomano. Timeout nella partita. 12-7 Altri due punti di Jones. 10-7 Tripla di Ojeleje che riporta sotto la. 10-4 Ancora uno scatenato Jones in questodi partita. 8-4 Penetrazione vincente di Shengelia. 8-2 Tripla di Jones. 5-2 Jaiteh sblocca ladalla lunetta. 5-0batte la zona dicon la tripla di Puerto. 2-0 Radebaugh firma i primi punti. COMINCIA LA PARTITA! 20.26: E’ il momentopresentazione delle due squadre. 20.20: La...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AleDigio89 : RT @cmdotcom: Liga: il rigore di #Kluivert salva il #Valencia, ma lo spettro retrocessione resta - TuttoQuaNews : RT @cmdotcom: Liga: il rigore di #Kluivert salva il #Valencia, ma lo spettro retrocessione resta - cmdotcom : Liga: il rigore di #Kluivert salva il #Valencia, ma lo spettro retrocessione resta - hmbavip : RT @Tahminlecom: LIVE HD MATCH | #EVETOT Canli maç YAYINLARI tek adreste : - live_ipl_23 : Watch Live | orologio in diretta | mirar EN VIVO EVERTON VS TOTTENHAM HOTSPUR live in diretta Valencia vs Rayo Vall… -

The Next Web, il festival delle startup sbarca a Valencia ... dandogli una prospettiva internazionale', ci dice Orson Francescone , a capo di FT Live , la sezione eventi del Financial Times, che è proprietario del TNW. Perché Valencia 'Abbiamo voluto investire ... Incontro top secret nella Capitale: 'soffiano' il portiere alla Juventus Incontro top secret nella Capitale, avvistato l'agente: il giocatore potrebbe lasciare la Spagna già nella prossima estate. Smaltite le scorie del giorno dopo - e la semifinale d'andata di Coppa ... Liga LIVE: alle 21 Valencia - Rayo Vallecano Commenta per primo Dopo le partite del weekend, termina questa sera con il posticipo del Monday Nigh t la 27esima giornata di Liga: alle 21 al Mestalla il Valencia di Ruben Baraja affronta il Rayo Vallecano di Andoni Iraola , in una sfida fondamentale per i Murcielagos , clamorosamente terzultimi e alla rincorsa della salvezza, mentre gli ospiti sono ... ... dandogli una prospettiva internazionale', ci dice Orson Francescone , a capo di FT, la sezione eventi del Financial Times, che è proprietario del TNW. Perché'Abbiamo voluto investire ...Incontro top secret nella Capitale, avvistato l'agente: il giocatore potrebbe lasciare la Spagna già nella prossima estate. Smaltite le scorie del giorno dopo - e la semifinale d'andata di Coppa ...Commenta per primo Dopo le partite del weekend, termina questa sera con il posticipo del Monday Nigh t la 27esima giornata di Liga: alle 21 al Mestalla ildi Ruben Baraja affronta il Rayo Vallecano di Andoni Iraola , in una sfida fondamentale per i Murcielagos , clamorosamente terzultimi e alla rincorsa della salvezza, mentre gli ospiti sono ... LIVE Valencia-Virtus Bologna, Eurolega basket 2023 in DIRETTA: si gioca per onore e prestigio OA Sport LIVE EuroLeague - Valencia Basket vs Virtus Bologna, diretta 1° quarto 4' La diretta testuale. 1° quarto - Radebaugh e la tripla di Puerto per il 5-0 Valencia nei primi 2'. Per Jaiteh viaggio in lunetta 2/2. Valencia tiene l'iniziativa e Jones piazza la tripla. Shengelia ... LIVE EuroLeague - Valencia Basket vs Virtus Bologna, diretta testuale Se le due sconfitte consecutive contro Maccabi Tel Aviv e Anadolu Efes hanno messo fine al sogno playoff della Virtus Bologna di coach Sergio Scariolo (13-19),occorre onorare l'impegno ... La diretta testuale. 1° quarto - Radebaugh e la tripla di Puerto per il 5-0 Valencia nei primi 2'. Per Jaiteh viaggio in lunetta 2/2. Valencia tiene l'iniziativa e Jones piazza la tripla. Shengelia ...Se le due sconfitte consecutive contro Maccabi Tel Aviv e Anadolu Efes hanno messo fine al sogno playoff della Virtus Bologna di coach Sergio Scariolo (13-19),occorre onorare l'impegno ...