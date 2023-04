LIVE – San Donato-Cesena 1-6 | Serie C 2022 2023 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di giovedì 6 aprile 2023) Tutto pronto per San, gara valida per la trentaseiesima giornata del girone B di. Il fischio d’inizio è in programma alle 20:30 di giovedì 6 aprile. Uno scontro tra due squadre con ambizioni di classifica diverse. La terza forza del campionato fa visita alla sedicesima, che ha bisogno di punti salvezza e proverà ad ottenerli tra le mura casalinghe. Quale sarà il risultato finale di questa sfida? Scopriamolo insieme a partire dal primo minuto di gioco. COME SEGUIRLA IN TV PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5 San1-6 (6? Adamo, 8? Corazza, 30? Calamai, 48? Shpendi, 62?, 89? Bumbu, 92? Silvestri) Grazie a tutti gli amici di Sportface per aver seguito questa...