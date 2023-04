LIVE Perugia-ZAKSA 0-1 | Champions League volley 2023 in DIRETTA | umbri spalle al muro | i polacchi vincono il primo set | 23-25

Leggi su oasport

(Di giovedì 6 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa differenza l’ha fatta la ricezione. Palla sempre in testa a Janusz in casa, Giannelli costretto a fare chilometri in casa. Deve cambiare qualcosa qui per far girare la partita ma adesso per gliè durissima 23-25 Ildi Smith su Herrera chiude ilset. Oradeve vincere 4 set a fila per conquistare la finale. Impresa ancora più complicata per gli23-24 La pipe di Bednorz 23-23oooooooooooooo Giannelliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 22-23 Errore al servizio22-22ooooooooooooooooo Flavioooooooooooooooooo 21-22 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Plotnytskyiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii con l’aiuto del ...