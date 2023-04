LIVE – Pergolettese-Vicenza 0-0, Serie C 2022/2023 (DIRETTA) (Di giovedì 6 aprile 2023) Undicesima contro quinta. La Pergolettese ospita il Vicenza in occasione della partita valida per la trentaseiesima giornata del girone A di Serie C 2022/2023. Il fischio d’inizio è in programma alle 20:00 di giovedì 6 aprile. Quale sarà il risultato finale di questa sfida? Non resta che scoprirlo insieme dal 1?. Cinquantaquattro i punti del Vicenza che vuole avvicinarsi ai piani alti. COME SEGUIRLA IN TV PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5 Pergolettese-Vicenza 0-0 1? Si parte! 20.00 Amici di Sportface, buonasera dal Voltini e benvenuti alla sfida tra Pergolettese e Vicenza. Obiettivi diversi, sempre legati ai playoff. Si parte fra un istante. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 6 aprile 2023) Undicesima contro quinta. Laospita ilin occasione della partita valida per la trentaseiesima giornata del girone A di. Il fischio d’inizio è in programma alle 20:00 di giovedì 6 aprile. Quale sarà il risultato finale di questa sfida? Non resta che scoprirlo insieme dal 1?. Cinquantaquattro i punti delche vuole avvicinarsi ai piani alti. COME SEGUIRLA IN TV PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F50-0 1? Si parte! 20.00 Amici di Sportface, buonasera dal Voltini e benvenuti alla sfida tra. Obiettivi diversi, sempre legati ai playoff. Si parte fra un istante. SportFace.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Fantacalciok : Pergolettese – Vicenza: diretta live e risultato in tempo reale - Ftbnews24 : #Pergolettese-Vicenza Streaming Gratis: dove vedere la Serie C in Diretta Live #Dirette Live - Fantacalciok : Novara – Pergolettese 1-2: diretta live e risultato in tempo reale - Calciodiretta24 : Novara – Pergolettese: diretta live e risultato in tempo reale -