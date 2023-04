LIVE Passaro-Muller 4-6, ATP Marrakech 2023 in DIRETTA: il francese vince il primo set (Di giovedì 6 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-GASTON (TERZO MATCH DALLE 12.30 ITALIANE) 30-0 Si ferma sul nastro la smorzata di Passaro. 15-0 Passaro non controlla la risposta. 1-0 Prima vincente del nostro portacolori. Buon inizio del classe 2001. 40-15 Attacco profondo di Passaro che poi trova una volée vincente in avanzamento. 30-15 Ace del numero 115 al mondo. 15-15 Contropiede vincente dell’azzurro. 0-15 Passaro esagera con il dritto. 20.14 Qualche rimpianto per Passaro in questo primo parziale. L’italiano ha iniziato male e ha subito un parziale di 5-1, prima di entrare in partita e recuperare fino al 5-4. Alla fine Muller ... Leggi su oasport (Di giovedì 6 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MUSETTI-GASTON (TERZO MATCH DALLE 12.30 ITALIANE) 30-0 Si ferma sul nastro la smorzata di. 15-0non controlla la risposta. 1-0 Primante del nostro portacolori. Buon inizio del classe 2001. 40-15 Attacco profondo diche poi trova una voléente in avanzamento. 30-15 Ace del numero 115 al mondo. 15-15 Contropiedente dell’azzurro. 0-15esagera con il dritto. 20.14 Qualche rimpianto perin questoparziale. L’italiano ha iniziato male e ha subito un parziale di 5-1, prima di entrare in partita e recuperare fino al 5-4. Alla fine...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MercRF : RT @federtennis: Oggi in campo ?? ???? Marrakech #Vavassori ?? Munar #Musetti ?? Gaston - LIVE alle 16:30 circa su @SuperTennisTv #Passar… - sinneristi1 : RT @federtennis: Oggi in campo ?? ???? Marrakech #Vavassori ?? Munar #Musetti ?? Gaston - LIVE alle 16:30 circa su @SuperTennisTv #Passar… - Luca80093108 : RT @lorenzofares: Oggi pomeriggio vi racconto live su @SuperTennisTv il doppio incrocio Italia-Francia di 2T del torneo #ATPMarrakech ???? #… - Fprime86 : RT @federtennis: Oggi in campo ?? ???? Marrakech #Vavassori ?? Munar #Musetti ?? Gaston - LIVE alle 16:30 circa su @SuperTennisTv #Passar… - FiorinoLuca : RT @federtennis: Oggi in campo ?? ???? Marrakech #Vavassori ?? Munar #Musetti ?? Gaston - LIVE alle 16:30 circa su @SuperTennisTv #Passar… -