LIVE Musetti-Gaston, ATP Marrakech 2023 in DIRETTA: tocca all’azzurro, si inizia non prima delle 17.45 (Di giovedì 6 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PASSARO-MULLER (QUARTO MATCH DALLE 12.30 ITALIANE) 17.08 Arriva la comunicazione ufficiale, la partita tra Lorenzo Musetti e Hugo Gaston inizierà non prima delle 17.45. Ci vediamo fra 20 minuti per non perdere neanche uno scambio. 17.07 A parte le partite della United Cup, l’unico successo del Muso risale al 16 febbraio, dal 6-2 6-3 con Pedro Cachin. 17.05 Lorenzo cerca un modo per potersi rialzare da un inizio di 2023 ai limiti del disastroso. L’azzurro ha vinto fino ad ora una sola partita nel circuito maggiore in questi tre mese. 17.03 Arriva il momento del ragazzo di Carrara, numero 1 del tabellone: al suo cospetto il francese Hugo Gaston. 17.00 Daniel ... Leggi su oasport (Di giovedì 6 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI PASSARO-MULLER (QUARTO MATCH DALLE 12.30 ITALIANE) 17.08 Arriva la comunicazione ufficiale, la partita tra Lorenzoe Hugoinizierà non17.45. Ci vediamo fra 20 minuti per non perdere neanche uno scambio. 17.07 A parte le partite della United Cup, l’unico successo del Muso risale al 16 febbraio, dal 6-2 6-3 con Pedro Cachin. 17.05 Lorenzo cerca un modo per potersi rialzare da un inizio diai limiti del disastroso. L’azzurro ha vinto fino ad ora una sola partita nel circuito maggiore in questi tre mese. 17.03 Arriva il momento del ragazzo di Carrara, numero 1 del tabellone: al suo cospetto il francese Hugo. 17.00 Daniel ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : LIVE Musetti-Gaston, ATP Marrakech 2023 in DIRETTA: in campo Evans e Popyrin, poi tocca all’azzurro - - MercRF : RT @federtennis: Oggi in campo ?? ???? Marrakech #Vavassori ?? Munar #Musetti ?? Gaston - LIVE alle 16:30 circa su @SuperTennisTv #Passar… - sinneristi1 : RT @federtennis: Oggi in campo ?? ???? Marrakech #Vavassori ?? Munar #Musetti ?? Gaston - LIVE alle 16:30 circa su @SuperTennisTv #Passar… - Luca80093108 : RT @lorenzofares: Oggi pomeriggio vi racconto live su @SuperTennisTv il doppio incrocio Italia-Francia di 2T del torneo #ATPMarrakech ???? #… - Fprime86 : RT @federtennis: Oggi in campo ?? ???? Marrakech #Vavassori ?? Munar #Musetti ?? Gaston - LIVE alle 16:30 circa su @SuperTennisTv #Passar… -