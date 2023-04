LIVE Musetti-Gaston, ATP Marrakech 2023 in DIRETTA: in campo Evans e Popyrin, poi tocca all’azzurro (Di giovedì 6 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PASSARO-MULLER (QUARTO MATCH DALLE 12.30 ITALIANE) 16.11 Terminato il primo set tra Alexei Popyrin e Daniel Evans. Il britannico ha dominato, chiudendo per 6-1 in nemmeno mezz’ora. 15.40 L’australiano Christopher O’Connell ha sconfitto l’olandese Botic van der Zandschulp per 6-7(8), 6-4, 6-0. Tra pochi minuti inizierà il confronto tra l’australiano Alexei Popyrin e il britannico Daniel Evans. A seguire toccherà a Lorenzo Musetti contro Hugo Gaston. 15.15 Siamo in dirittura d’arrivo nel primo match che si sta disputando sul campo n.4 tra l’olandese van de Zandschulp e l’australiano O’Connell: 6-7 (8) 6-4 4-0 la situazione per l’australiano. ... Leggi su oasport (Di giovedì 6 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI PASSARO-MULLER (QUARTO MATCH DALLE 12.30 ITALIANE) 16.11 Terminato il primo set tra Alexeie Daniel. Il britannico ha dominato, chiudendo per 6-1 in nemmeno mezz’ora. 15.40 L’australiano Christopher O’Connell ha sconfitto l’olandese Botic van der Zandschulp per 6-7(8), 6-4, 6-0. Tra pochi minuti inizierà il confronto tra l’australiano Alexeie il britannico Daniel. A seguire toccherà a Lorenzocontro Hugo. 15.15 Siamo in dirittura d’arrivo nel primo match che si sta disputando suln.4 tra l’olandese van de Zandschulp e l’australiano O’Connell: 6-7 (8) 6-4 4-0 la situazione per l’australiano. ...

