LIVE Musetti-Gaston 5-2, ATP Marrakech 2023 in DIRETTA: doppio break di vantaggio per Lorenzo, che serve per chiudere il set (Di giovedì 6 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PASSARO-MULLER (QUARTO MATCH DALLE 12.30 ITALIANE) break Musetti, 5-2! Lorenzo vince la prova di forza, e ora servirà per il set! 15.40 Anche perché arriva un altro regalo di Gaston! Rovescio lungo, due palle break! 15-30 Risposta che finisce fuori di pochissimo. Rischio calcolato di Musetti. 0-30 E altro doppio fallo Gaston… 0-15 Gaston si cuce alla rete ma non approfitta del vantaggio creatosi: smash di Musetti al corpo, il francese risponde come può, fuori dal campo. GAME Musetti, 4-2! E arriva la magia! Una demivolé di rovescio, in controbalzo, che fa ... Leggi su oasport (Di giovedì 6 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI PASSARO-MULLER (QUARTO MATCH DALLE 12.30 ITALIANE), 5-2!vince la prova di forza, e ora servirà per il set! 15.40 Anche perché arriva un altro regalo di! Rovescio lungo, due palle! 15-30 Risposta che finisce fuori di pochissimo. Rischio calcolato di. 0-30 E altrofallo… 0-15si cuce alla rete ma non approfitta delcreatosi: smash dial corpo, il francese risponde come può, fuori dal campo. GAME, 4-2! E arriva la magia! Una demivolé di rovescio, in controbalzo, che fa ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lorenzofares : Ce l'abbiamo fatta ?? Ancora pochi minuti e vi racconto live su @SuperTennisTv il match di 2T dell'#ATPMarrakech ????… - OA_Sport : LIVE Musetti-Gaston, ATP Marrakech 2023 in DIRETTA: in campo Evans e Popyrin, poi tocca all’azzurro - - MercRF : RT @federtennis: Oggi in campo ?? ???? Marrakech #Vavassori ?? Munar #Musetti ?? Gaston - LIVE alle 16:30 circa su @SuperTennisTv #Passar… - sinneristi1 : RT @federtennis: Oggi in campo ?? ???? Marrakech #Vavassori ?? Munar #Musetti ?? Gaston - LIVE alle 16:30 circa su @SuperTennisTv #Passar… - Luca80093108 : RT @lorenzofares: Oggi pomeriggio vi racconto live su @SuperTennisTv il doppio incrocio Italia-Francia di 2T del torneo #ATPMarrakech ???? #… -