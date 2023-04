LIVE Musetti-Gaston 2-1, ATP Marrakech 2023 in DIRETTA: arriva immediato il break dell’azzurro (Di giovedì 6 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PASSARO-MULLER (QUARTO MATCH DALLE 12.30 ITALIANE) 0-30 Perde il controllo del dritto Musetti, e ora si complica subito la vita. 0-15 Parte male il game di Lorenzo, doppio fallo. break Musetti, 2-1! Stavolta la risposta dell’azzurro, un dritto lungolinea, è decisiva mettendo Gaston al tappeto! 30-40 Si scambia da fondo, arriva l’errore di Lorenzo. Colpo fuori per centimetri. 15-40 Musetti prende in mano lo scambio, poi però il suo dritto finisce di poco in corridoio. 0-40 Rovescio DIRETTAmente in corridoio in uscita dal servizio. Ci sono tre palle break per Musetti. 0-30 E ... Leggi su oasport (Di giovedì 6 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI PASSARO-MULLER (QUARTO MATCH DALLE 12.30 ITALIANE) 0-30 Perde il controllo del dritto, e ora si complica subito la vita. 0-15 Parte male il game di Lorenzo, doppio fallo., 2-1! Stavolta la risposta, un dritto lungolinea, è decisiva mettendoal tappeto! 30-40 Si scambia da fondo,l’errore di Lorenzo. Colpo fuori per centimetri. 15-40prende in mano lo scambio, poi però il suo dritto finisce di poco in corridoio. 0-40 Rovesciomente in corridoio in uscita dal servizio. Ci sono tre palleper. 0-30 E ...

