LIVE Italia-Svezia 0-6, Mondiali curling 2023 in DIRETTA: quarta mano rubata dagli scandinavi (Di giovedì 6 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI Italia-REPUBBLICA CECA DI curling DALLE 20.00 16.16: Alla Svezia sta riuscendo praticamente tutto, all'Italia molto meno. quarta mano rubata dagli scandinavi che si portano sul 6-0. Azzurri quasi rassegnati 16.09: Sempre due stone svedesi a punto dopo 13 tiri del quarto end 16.04: Ancora due stone svedesi a punto dopo 8 tiri del quarto end 15.54: È durissima! La Svezia piazza altre due stone a punto. mano rubata numero tre e 5-0 Svezia 15.45: Stone azzurra a punto dopo sette tiri del terzo end 15.37: Dopo un lungo conciliabolo, arriva ...

